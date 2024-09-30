Израиль и не думает останавливаться

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил Израиля против ливанской группировки «Хезболла», сообщает в понедельник The Times of Israel. «Ликвидация Хасана Насраллы - очень важный, но не последний шаг. Мы воспользуемся всеми силами, которыми располагаем», - цитирует издание обращение Галанта к израильским военнослужащим.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение «сможет дать отпор» израильским войскам, если они начнут сухопутную операцию в Ливане.

«Сражение может продлиться долго, и мы не ограничены в вариантах действий. Мы готовы, если вражеская армия вторгнется по земле, силы сопротивления готовы к наземным сражениям», - приводит его слова ливанский телеканал LBCI.

Касем заверил, что Израилю не удастся вывести из строя военный потенциал «Хезболлы», а у лидеров движения есть заместители, а также резервные силы.

Тем временем стало известно о гибели ливанского солдата в результате удара израильского беспилотника.

В заявлении ливанской армии говорится, что «один из солдат был убит в результате атаки израильского вражеского беспилотника на мотоцикл». Отмечается, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте.

Тем временем Минздрав Ливана сообщает, что число погибших в результате израильского удара по городу Айн-Делеб к востоку от Сидона возросло до 45 человек, по меньшей мере 75 человек получили ранения.