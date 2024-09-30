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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

НАТО не видит причин для беспокойства

17:10 837

НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы».

До этого Столтенберг заявлял, что задача НАТО - убедить президента России Владимира Путина в том, что он не может победить на поле боя.

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