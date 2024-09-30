НАТО не видит причин для беспокойства

НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы».

До этого Столтенберг заявлял, что задача НАТО - убедить президента России Владимира Путина в том, что он не может победить на поле боя.