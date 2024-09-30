USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Российский пилот перешел на сторону Украины после обстрела детской больницы

17:18 2181

Экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан раскрыл подробности нескольких операций Главного управления разведки страны с привлечением российских военных.

Среди них вербовка кадрового военного, пилота Даниила Алферова, который помог 11 российским военным сдаться в плен, а также реализовать подрыв штаба офицеров российской армии.

После ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов обратился в украинский чат-бот, передав секретную информацию о своем подразделении.

Летчика шокировало нападение на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные. ГУР организовало диверсию на российском ракетном корабле «Серпухов» в Калининградской области.

Операцию провел российский моряк, который после пересек границу и перешел на украинскую сторону.

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2030
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2712
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7839
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2286
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10402
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7815
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3299
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10140
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2885
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3846
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3136

ЭТО ВАЖНО

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2030
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2712
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7839
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2286
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10402
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7815
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3299
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10140
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2885
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3846
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться