Российский пилот перешел на сторону Украины после обстрела детской больницы

Среди них вербовка кадрового военного, пилота Даниила Алферова, который помог 11 российским военным сдаться в плен, а также реализовать подрыв штаба офицеров российской армии.

После ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов обратился в украинский чат-бот, передав секретную информацию о своем подразделении.

Летчика шокировало нападение на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные. ГУР организовало диверсию на российском ракетном корабле «Серпухов» в Калининградской области.

Операцию провел российский моряк, который после пересек границу и перешел на украинскую сторону.