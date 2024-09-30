Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»

«Я много говорю о лидерах Ирана. Но в этот решающий момент я хочу обратиться к вам – народу Ирана. Я хочу сделать это напрямую, без фильтров, без посредников. Каждый день вы видите режим, который вас подавляет, произносит пламенные речи о защите Ливана, защите Газы. Однако с каждым днем этот режим все глубже погружает наш регион во тьму и войну. Каждый день их марионетки уничтожаются.

Спросите Мохаммеда Дейфа. Спросите Насраллу. На Ближнем Востоке нет такого уголка, куда Израиль не мог бы проникнуть. Нет такого места, куда бы мы не пошли, чтобы защитить наш народ и нашу страну. С каждой минутой режим приближает вас — благородный персидский народ — к пропасти. Подавляющее большинство иранцев знают, что режиму на них наплевать. Если бы оно заботилось, если бы оно заботилось о вас, оно бы перестало тратить миллиарды долларов на бесполезные войны по всему Ближнему Востоку. Оно бы начало улучшать вашу жизнь.

Представьте себе, если бы все те огромные деньги, которые режим потратил на ядерное оружие и иностранные войны, были бы инвестированы в образование ваших детей, в улучшение вашего здравоохранения, в строительство инфраструктуры вашей страны, водоснабжения, канализации и всего остального, что вам нужно. Представьте себе это. Но знайте одну простую вещь – иранским тиранам нет дела до вашего будущего. Когда Иран наконец станет свободным, а этот момент наступит гораздо раньше, чем люди думают — все будет иначе.

Наши два древних народа, еврейский и персидский, наконец-то обретут мир. Наши две страны, Израиль и Иран, будут жить в мире. Когда этот день наступит, террористическая сеть, созданная режимом на пяти континентах, обанкротится и будет разрушена. Иран будет процветать как никогда прежде. Глобальные инвестиции. Массовый туризм. Блестящие технологические инновации, основанные на колоссальных талантах, существующих в Иране.

Разве это не лучше, чем бесконечная нищета, репрессии и война? От Кума до Исфахана, от Шираза до Тебриза — десятки миллионов хороших и порядочных людей с тысячелетней историей за плечами и блестящим будущим впереди. Не позволяйте небольшой группе фанатичных теократов разрушить ваши надежды и мечты. Вы заслуживаете лучшего.

Ваши дети заслуживают лучшего. Весь мир заслуживает лучшего. Я знаю, что вы не поддерживаете насильников и убийц из ХАМАС и «Хезболлы», но ваши лидеры поддерживают. Вы заслуживаете большего. Народ Ирана должен знать – Израиль на вашей стороне. Давайте вместе познаем будущее процветания и мира», - сказано в обращении.