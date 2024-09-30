ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах»

Оптические системы боевых беспилотников Bayraktar TB2, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил Азербайджана, будут заменены. Согласно контракту, подписанному на выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку с турецкой ASELSAN, на беспилотниках будут установлены электрооптические системы ASELFLIR-500.

Следует отметить, что ранее другая турецкая компания - Baykar - оснащала дроны Bayraktar TB2 оптическими системами WESCAM MX-15D, производившимися в Канаде. Эти же системы были установлены на «Байрактарах», приобретенных Азербайджаном. Однако после 44-дневной Карабахской войны Канада под давлением армянского лобби ввела эмбарго на продажу Турции этих систем. В результате Анкара приняла решение заменить их оптическими системами отечественного производства. Компанией ASELSAN были разработаны для этой цели электрооптические системы ASELFLIR-500, которые теперь устанавливаются как на дроны Bayraktar TB2, так и на БПЛА Bayraktar Akıncı.

Как утверждают эксперты, данные системы превосходят канадские аналоги, обеспечивая более точное изображение и возможность лазерного наведения.

Комментируя важность контракта, подписанного компанией ASELSAN и ВВС Азербайджана, турецкая пресса отмечает, что ASELFLIR-500 является модернизированной версией электрооптической системы CATS, разработанной компанией ранее. Новая система оснащена дневной камерой с разрешением 4096×2880, ночной камерой с разрешением 1280×720, а также дополнительными камерами SWIR. Кроме того, оптическая система способна осуществлять лазерное наведение на цели на расстоянии до 35 километров.

Согласно контракту, ASELSAN также обеспечит Военно-воздушные силы Азербайджана боеприпасами TOLUN, предназначенными для поражения как защищенных бетонных объектов, так и мягких наземных целей. Вес боеприпаса TOLUN, сбрасываемого с различных воздушных платформ на наземные цели, составляет 139 килограммов. В зависимости от высоты сброса, его дальность может достигать 100 километров. При этом TOLUN отличается высокой точностью.