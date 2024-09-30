USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Как Макрон пытался наказать Джонсона

17:45 781

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался «наказать» его за Brexit.

Джонсон в своих мемуарах обвинил президента Франции в использовании нелегальной миграции в качестве оружия для подрыва Brexit, пишет Politico.

По его словам, Макрон не мешал людям, которые перевозили мигрантов через Ла-Манш в Великобританию, поскольку французский лидер рассматривал Brexit как «ужасное оскорбление ЕС и его взглядов на мир».

Издание отмечает, что между Джонсоном и Макроном были натянутые отношения из-за Brexit, а также из-за разногласий по поводу войны в Украине и другим вопросам.

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2035
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2718
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7845
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2296
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10411
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7820
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3306
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10140
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2887
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3848
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3138

ЭТО ВАЖНО

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2035
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2718
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7845
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2296
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10411
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7820
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3306
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10140
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2887
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3848
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться