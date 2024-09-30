Как Макрон пытался наказать Джонсона

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался «наказать» его за Brexit.

Джонсон в своих мемуарах обвинил президента Франции в использовании нелегальной миграции в качестве оружия для подрыва Brexit, пишет Politico.

По его словам, Макрон не мешал людям, которые перевозили мигрантов через Ла-Манш в Великобританию, поскольку французский лидер рассматривал Brexit как «ужасное оскорбление ЕС и его взглядов на мир».

Издание отмечает, что между Джонсоном и Макроном были натянутые отношения из-за Brexit, а также из-за разногласий по поводу войны в Украине и другим вопросам.