USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Гитлеровцы против геев

видео
17:58 995

В немецком городе Гёрлиц ультраправые провели акцию, выступив против ЛГБТ-шествия. В марше участвовало около 450 человек, пишет Bild.

Участники акции скандировали лозунги: HIV hilf uns doch, Schwule gibt es immer noch («Геи все еще существуют, но нам поможет ВИЧ») и Deutschland, erwache! («Германия, очнись!»).

Последняя фраза была девизом штурмовиков - боевой организации партии НСДАП Гитлера.

Несмотря на предупреждения полиции отказаться от нацистских лозунгов, участники марша продолжали их использовать. В итоге было возбуждено уголовное дело, так как нацистская пропаганда запрещена в Германии статьей 86 УК.

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2037
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2721
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7848
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2297
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10417
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7821
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3307
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10141
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2887
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3848
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3138

ЭТО ВАЖНО

Израиль раздумывает
Израиль раздумывает обновлено 18:18
18:18 2037
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 2721
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 7848
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 2297
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 10417
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 7821
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 3307
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 10141
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 2887
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
Дугин о ликвидации Хасана Насраллы: «Колоссальный удар»
14:27 3848
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей»
Врач-ученый Егана Гасымова снова бьет в колокола: «Институт педиатрии не принимает тяжелобольных детей» продолжение главной темы
12:56 3138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться