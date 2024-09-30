Гитлеровцы против геев
В немецком городе Гёрлиц ультраправые провели акцию, выступив против ЛГБТ-шествия. В марше участвовало около 450 человек, пишет Bild.
Участники акции скандировали лозунги: HIV hilf uns doch, Schwule gibt es immer noch («Геи все еще существуют, но нам поможет ВИЧ») и Deutschland, erwache! («Германия, очнись!»).
Последняя фраза была девизом штурмовиков - боевой организации партии НСДАП Гитлера.
Несмотря на предупреждения полиции отказаться от нацистских лозунгов, участники марша продолжали их использовать. В итоге было возбуждено уголовное дело, так как нацистская пропаганда запрещена в Германии статьей 86 УК.
September 30, 2024