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«Хезболла» так и осталась без лица

Миннауки и «Азерсилах» подписали меморандум

18:08 291

Между Государственным агентством профессионального образования при Министерстве науки и образования и ЗАО «Оборонно-промышленный холдинг «Азерсилах» подписан меморандум о взаимопонимании по поддержке подготовки квалифицированных кадров в соответствии с требованиями рынка труда.

Согласно сообщению пресс-службы Миннауки, в рамках меморандума осуществляется взаимная подготовка кадров по 20 специальностям, в том числе оператора токарных и фрезерных станков, слесаря, электрика, повышение их знаний и навыков, а также сотрудничество в целях совместной подготовки современных образовательных планов и программ. Кроме того, к образовательному процессу в профессиональных учебных заведениях планируется привлечь специалистов ЗАО «Азерсилах».

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между сторонами и определения дальнейших шагов. Директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов подчеркнул важность сотрудничества с работодателями и отметил, что реализуемые в этом направлении меры способствуют развитию профессионального образования. Генеральный директор ЗАО «Оборонно-промышленный холдинг «Азерсилах» Эмиль Ибрагимов сообщил, что на базе холдинга будет оказана поддержка студентам в прохождении производственной практики и стажировки, предоставлены стипендии избранным студентам и предложены возможности трудоустройства, а также другие направления сотрудничества.

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