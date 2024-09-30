В школах Азербайджана стартовал Месяц экологии

В связи с реализацией указа президента Азербайджанской Республики об объявлении 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в октябре стартует проект «Месяц экологии в школах».

Цель проекта – обучение детей и молодежи в направлении экологического здоровья, восстановления и приумножения зеленых насаждений, эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии, а также выявление молодых талантов.

В рамках проекта планируется организация круглых столов, дебатов, ознакомление со статьями и книгами, литературно-художественными композициями, семинары и конкурсы, создание экологических уголков в школах, показ художественных и документальных фильмов.

Стоит отметить, что заключительное мероприятие проекта планируется провести в ноябре.