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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

В школах Азербайджана стартовал Месяц экологии

18:39 376

В связи с реализацией указа президента Азербайджанской Республики об объявлении 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в октябре стартует проект «Месяц экологии в школах».

Цель проекта – обучение детей и молодежи в направлении экологического здоровья, восстановления и приумножения зеленых насаждений, эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии, а также выявление молодых талантов.

В рамках проекта планируется организация круглых столов, дебатов, ознакомление со статьями и книгами, литературно-художественными композициями, семинары и конкурсы, создание экологических уголков в школах, показ художественных и документальных фильмов.

Стоит отметить, что заключительное мероприятие проекта планируется провести в ноябре.

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