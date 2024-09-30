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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

В бюджете России рекордная сумма на военные расходы

19:01 1358

В 2025 году бюджетные расходы России по статье «Национальная оборона» ожидаются в размере 13,5 триллиона рублей, пишет The Bell со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о федеральном бюджете.

Таким образом, военные расходы составят 6,31% ВВП России. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был внесен в Госдуму 30 сентября.

За неделю до этого агентство Bloomberg ознакомилось с проектом трехлетнего российского бюджета, который предполагал военные расходы в 13,2 триллиона рублей (6,2% ВВП), меньше, чем в нынешней версии.

В бюджете 2024 года на военные расходы было заложено 10,4 триллиона рублей, на тот момент это было рекордом. При этом год назад предполагалось, что в 2025-2026 годы военные расходы будут сокращаться до 8,5 и 7,4 триллиона рублей соответственно.

Новый трехлетний бюджет вновь предполагает, что в 2026-2027 годах военные расходы сократятся. Так, в 2026 году траты на оборону прогнозируются в размере 12,8 триллиона рублей, а в 2027 году — в размере 13,1 триллиона рублей, следует из пояснительной записки.

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