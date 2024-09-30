Масштабная проверка в армии Беларуси

Министерство обороны Беларуси сообщило о начале проверки соединений и воинских частей с основным акцентом на готовности ВВС и войск ПВО.

«Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, а также выйти в назначенные районы», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси в телеграм-канале.

По информации мониторингового проекта «Беларускі Гаюн», в проверке могут принять участие две зенитно-ракетные и две радиотехнические бригады, пять зенитно-ракетных полков и три авиационные базы.

В августе в приграничной с Украиной Брестской области Беларуси прошли учения МВД «Столин-2024» — как сообщало ведомство, с «учетом ситуации» в Курской области России.