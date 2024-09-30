Каладзе под санкциями

Каладзе, отвечая на вопрос журналистов, рассказал, что решение о выводе финансов связано с ситуацией вокруг миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее власти Грузии заявляли, что швейцарский банк Credit Suisse не возвращает Иванишвили 2 миллиарда долларов.

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе вывел деньги из европейских банков и заявил, что не доверяет им, передает «Эхо Кавказа».

В имущественной декларации, заполненной Каладзе 31 января текущего года, указаны счета лишь в грузинских банках. В декларации, заполненной 31 января прошлого года, указан счет в итальянском банке Intesa Sanpaolo, на котором были размещены средства в размере 4,2 млн долларов. Еще годом ранее у Каладзе был счет и в швейцарском банке Julius Baer, на котором бывший футболист хранил 3,7 млн евро и 765 тысяч долларов.

Ранее источник оппозиционного канала «Формула» сообщил, что в список 60 лиц, против которых США ввели визовые санкции, входит и Каха Каладзе.

«Не беспокойтесь обо мне. Я не волнуюсь, и вы не волнуйтесь. Мне что с вами согласовывать, как распоряжаться моими средствами?!», – заявил Каладзе, отвечая на вопрос журналиста, находится ли в опасности его имущество в европейских банках.

Как разъяснил Каладзе, лично ему не говорили, что он попал под санкции.