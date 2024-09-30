Неожиданный комплимент от Трампа Зеленскому

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ему нравится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

«У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится», - отметил Трамп.

По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом. Украинский лидер не подтвердил, что в 2019 году Трамп в телефонном разговоре требовал у него компромат на Джо Байдена взамен на военную помощь. В ином случае Трампу мог грозить импичмент.

«Он (Зеленский - ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор - ред.) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: «Да, я чувствовал угрозу», он сказал: «Он (Трамп - ред.) не сделал абсолютно ничего плохого», - разъяснил американский политик.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. В ходе встречи Зеленский представил Трампу план победы Украины. Переговоры длились около часа.