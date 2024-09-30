МЧС готовится к COP29: Кямаледдин Гейдаров провел совещание

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось совещание под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Выступая на совещании, Кямаледдин Гейдаров подчеркнул важность СОР29, которая пройдет в Баку, как очередное подтверждение высокого доверия Азербайджану на международной арене, рассказал о вопросах по выполнению задач, возложенных на МЧС в связи с подготовкой к этому престижному мероприятию.

Были заслушаны доклады членов штаба, созданного в МЧС по решению вопросов безопасности в связи с подготовкой к СОР29, о работах, проведенных с прошлого совещания.

Глава МЧС дал соответствующие поручения для выполнения на высоком уровне задач, возложенных на отдельные структуры министерства в связи с COP29.