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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

МЧС готовится к COP29: Кямаледдин Гейдаров провел совещание

20:05 314

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось совещание под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на совещании присутствовали заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений МЧС.

Выступая на совещании, Кямаледдин Гейдаров подчеркнул важность СОР29, которая пройдет в Баку, как очередное подтверждение высокого доверия Азербайджану на международной арене, рассказал о вопросах по выполнению задач, возложенных на МЧС в связи с подготовкой к этому престижному мероприятию.

Были заслушаны доклады членов штаба, созданного в МЧС по решению вопросов безопасности в связи с подготовкой к СОР29, о работах, проведенных с прошлого совещания.

Глава МЧС дал соответствующие поручения для выполнения на высоком уровне задач, возложенных на отдельные структуры министерства в связи с COP29.

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