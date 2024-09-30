Премьер России уже в Армении
20:22 552
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Армению. Самолет главы российского Кабмина приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц".
Мишустин 1 октября вместе с другими главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ).
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