Байден обеспокоен планами Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что всерьез обеспокоен сообщениями о том, что израильская армия может в ближайшее время провести неземную операцию против движения «Хезболла» на территории Ливана.

«Я переживаю сильнее, чем вы, возможно, думаете. И я буду доволен, если они остановятся», - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях о подготовке Израилем подобного наступления.

«Нам нужен режим прекращения огня, сейчас же», - подчеркнул он.

The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что правительство Израиля сообщило администрации президента США о намерении в скором времени провести ограниченную по масштабам наземную операцию в Ливане. Целью операции станет зачистка инфраструктуры «Хезболлы» на границе.