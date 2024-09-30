Израиль оставил «Хезболлу» без зенитных ракет

Израильские ВВС уничтожили склад пусковых установок ракет «земля-воздух», который «Хезболла» разместила примерно в полутора километрах от международного аэропорта Ливана. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Система ПВО «Хезболлы» оснащена зенитно-ракетными батареями, спрятанными в гражданской инфраструктуре под прикрытием гражданского населения Ливана. Ракеты класса «земля-воздух» представляют угрозу международному воздушному пространству и могут поразить любой самолет, находящийся в воздушном пространстве Ливана», — заявили в армейской пресс-службе.

В рамках операции «Стрелы Севера» израильские ВВС атаковали десятки штабов, складов и пусковых установок зенитных ракет «Хезболлы».