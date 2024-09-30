Бербок «за», Шольц «против». А страдает Украина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок («Зеленые») заявила, что поддерживает поставки в Украину дальнобойных крылатых ракет TAURUS, хотя канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не раз исключал передачу этих ракет. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

Бербок отметила, что военная поддержка Киева со стороны Берлина по-прежнему сосредоточена на системах ПВО для защиты критически важной инфраструктуры. «Мы демократия, у нас нет единства в нашей коалиции (в правящую коалицию входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП), поэтому мы не отправляем TAURUS», — сказала глава немецкого МИД.

На вопрос, поддерживает ли она лично отправку ракет, министр ответила: «Очевидно».

Шольц отказывается передавать Украине TAURUS из-за опасений прямого конфликта с Россией. «Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — заявлял он ранее.