В Евросоюзе призвали разрешить бомбить российские аэропорты

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Об этом он сообщил в своем еженедельном блоге.

«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!», - написал он.

При этом Боррель отметил, что «пока не все согласны с этой мерой». «Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», - добавил он.