USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар

21:51 1673

Армения получила доступ к иранскому порту Чабахар. Об этом министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Аттабак заявил во время панельной дискуссии «Бизнес-диалог ЕАЭС – Иран» в рамках Евразийского экономического форума в Ереване, передают армянские СМИ.

По словам министра, Иран готов предоставить доступ к порту Чабахар всем странам Евразийского экономического союза. По его словам, доступ к Чабахар в Индийском океане – одно из направлений сотрудничества с ЕАЭС.

«Доступ уже предоставлен Армении. Мы полностью поддерживаем этот проект. Более того, инфраструктура в порту для присутствия всех стран ЕАЭС уже готова», – отметил Аттабак.

Израиль анонсирует: «Скоро начнется…»
Израиль анонсирует: «Скоро начнется…» обновлено 22:04
22:04 7131
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах»
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах» все еще актуально
17:40 5320
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
21:51 1674
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 15959
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 5337
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 10304
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 5868
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 9584
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 5353
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 11448
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 3602

ЭТО ВАЖНО

Израиль анонсирует: «Скоро начнется…»
Израиль анонсирует: «Скоро начнется…» обновлено 22:04
22:04 7131
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах»
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах» все еще актуально
17:40 5320
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
21:51 1674
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
18:35 15959
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
16:49 5337
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
13:41 10304
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
17:29 5868
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР!
Паралич спецслужб Ирана? Взрыв вертолета: погибли генералы КСИР! главная тема; все еще актуально
11:37 9584
Суровый приговор экс-депутату
Суровый приговор экс-депутату
16:06 5353
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
Мецената Тарлана Гасымова лишили гражданства России и депортируют
10:28 11448
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит
Запад хочет заморозить войну. Но делать этого не стоит Bloomberg
14:28 3602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться