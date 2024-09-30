У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар

Армения получила доступ к иранскому порту Чабахар. Об этом министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Аттабак заявил во время панельной дискуссии «Бизнес-диалог ЕАЭС – Иран» в рамках Евразийского экономического форума в Ереване, передают армянские СМИ.

По словам министра, Иран готов предоставить доступ к порту Чабахар всем странам Евразийского экономического союза. По его словам, доступ к Чабахар в Индийском океане – одно из направлений сотрудничества с ЕАЭС.

«Доступ уже предоставлен Армении. Мы полностью поддерживаем этот проект. Более того, инфраструктура в порту для присутствия всех стран ЕАЭС уже готова», – отметил Аттабак.