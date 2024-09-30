Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?

На недавно проходившей в Баку выставке оборонной промышленности ADEX 2024 президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен первый образец истребителя JF-17C Block III совместного пакистано-китайского производства, предназначенного для Военно-воздушных сил Азербайджана. Это событие вызвало широкий резонанс не только в мировых средствах массовой информации, но и среди международных экспертов, по мнению которых, оснащение ВВС Азербайджана истребителями поколения 4+ значительно усилит их боевой потенциал. Напомним, что контракт на поставку истребителей JF-17C Block III Азербайджан и Пакистан подписали еще в феврале этого года. По информации из источников в Исламабаде, общая стоимость контракта составила один миллиард шестьсот миллионов долларов. Официальных данных о том, какое количество самолетов Пакистан продаст Баку, нет. Но, согласно информации в зарубежных СМИ, речь идет о двадцати трех истребителях, что достаточно для оснащения двух боевых авиаэскадрилий.

Кроме того, выходящее на английском языке специализированное турецкое издание Centry Defense сообщило на днях, что самолеты JF-17C, заказанные Азербайджаном у Пакистана, будут оснащены турецкой авионикой, а также ракетами Gökdoğan и Bozdoğan класса «воздух-воздух», производимыми турецкой компанией Roketsan, что, по мнению военных аналитиков, значительно повысит боеспособность этих истребителей. В преддверии передачи первого JF-17C Block III ВВС Азербайджана стало известно, что Индия ведет переговоры о модернизации четырех истребителей Су-30СМ, которые ВВС Армении приобрели у России в 2018 году. Напомним в этой связи, что, поскольку Россия поставила их без вооружения, Армения так и не смогла использовать эти самолеты в ходе 44-дневной Карабахской войны. В статье журналиста Пола Иддона, опубликованной в журнале Forbes, который специализируется на тематике Ближнего Востока и анализе военных конфликтов, в частности говорится, что «…Индия и Пакистан, два соседних и соперничающих азиатских государства, помогают двум соперничающим странам Южного Кавказа, Армении и Азербайджану, расширять возможности их военно-воздушных сил».

Как пишет журналист, фотографии, сделанные в кабине истребителя JF-17C Block III президентом Азербайджана в Международном аэропорту Гейдара Алиева, официально подтвердили многолетние слухи о том, что Баку приобретет у Пакистана истребители, которые значительно усилят ВВС Азербайджана. «Новость появилась менее чем через неделю после того, как индийские СМИ подтвердили, что Армения ищет у Нью-Дели помощи в модернизации небольшого авиапарка, состоящего всего из четырех российских Су-30СМ (Flanker) - единственных истребителей, находящихся на вооружении ВВС Армении, - пишет Иддон. - Индия, которая производит по лицензии вариант Су-30МКИ, идеально подходит для оказания помощи Армении в модернизации четырех ее истребителей Flanker по причинам, ранее изложенным в этом материале». По сообщениям индийских СМИ, Армения также намерена приобрести у индусов радар Uttam AESA, новую авионику и вооружение. Важно учитывать, что Индия производит собственную ракету класса «воздух-воздух» Astra, совместимую с Су-30, которую также может продать Армении. Автор публикации в Forbes отмечает, что Армения уже закупила у Индии передовое вооружение, в частности систему противовоздушной обороны средней дальности Akash, и рассматривает возможности приобретения других систем. «За последние годы Ереван стремится диверсифицировать источники военных закупок, чтобы снизить подавляющую зависимость от российской техники, - пишет Пол Иддон. - В рамках этого процесса Армения также приобрела у Франции ракеты ПВО малой дальности Mistral и самоходные гаубицы Caesar. В более широком смысле ПВО Армении переживает переходный этап. В частности, Iran International сообщил в июле, что Армения тайно заключила с Ираном сделку на пятьсот миллионов долларов на поставку иранских систем ПВО большой дальности».

В статье также упоминается, что в середине сентября российские источники, включая Telegram-канал Fighterbomber, сообщили, что Армения передала Украине пакет советских систем вооружений, взамен которых Европейский Союз должен обеспечить Ереван современными системами ПВО и прочим оружием. В частности, сообщается, что 28 августа Армения подписала с Европейской комиссией контракт в 210 миллионов евро (232 миллиона долларов) на поставку в Киев советских артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметра, танковых боеприпасов и систем ПВО. Согласно основным источникам и социальным сетям, фактически Армения передала Украине через грузинские порты почти все свои системы ПВО. Далее Иддон пишет, что после февральского визита в Армению президента Франции Эммануэля Макрона, а также после его повторного приезда в Ереван, запланированного на начало октября, Армения в обмен на поставки в Киев получит современное французское оружие, включая переносные зенитно-ракетные комплексы «Мистраль», бронемашины, самоходные гаубицы «Цезарь» и радиолокационные системы. По мнению автора публикации, Индия несомненно, может не только помочь Армении по максимуму использовать свои истребители Су-30, но и, возможно, продать им дополнительные Су-30.

В этой связи следует обратить внимание на публикацию в индийском журнале The Diplomat о том, что самолеты Су-30 индийской сборки могут стать поворотным моментом на международном рынке вооружений. Недавно Индия начала переговоры с Россией о возможном совместном производстве на ее территории для экспорта истребителей Flanker. Заманчивое предложение для обложенной санкциями Москвы, поскольку российский истребитель Су-30, известный своей маневренностью, в сочетании с индийскими системами авионики и вооружений может предложить потенциальным покупателям уникальный боевой самолет. «Учитывая длинный список потенциальных клиентов совместно производимого истребителя Су-30, последствия такого соглашения для обеих стран остаются весьма значительными», — говорится в публикации. Цитируя информацию из журнала The Diplomat, Пол Иддон пишет: «Хотя в этой статье Армения не упоминалась, не было бы ничего удивительного, если бы Индия предложила Еревану купить дополнительные Су-30. Ереван вполне мог бы приобрести этот тип истребителя, с которым он широко знаком, оснащенный вдобавок индийскими компонентами, передовыми радарами и оружием. Индийские Flankers, вероятно, были бы для армян более дешевым вариантом, чем любые западные истребители, которые могли бы стать доступными. Такие, к примеру, как широко экспортируемый французский Dassault Rafale. Это также позволило бы Еревану избежать потенциального попадания под действие американских санкций за покупку у России передовой военной техники».