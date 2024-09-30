Пентагону нечего сказать о планах Израиля

Министерство обороны США не комментирует сообщения СМИ о планах Израиля провести наземную военную операцию в Ливане против движения «Хезболла». Об этом ТАСС сообщил представитель Пентагона.

«На данный момент мы не можем ничего подтвердить, однако как представители Министерства обороны мы можем заявить, что не комментируем слухи или реальные оперативные вопросы», - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать материал The Washington Post о том, что Израиль планирует проведение ограниченной наземной военной операции в Ливане.

«Но мы общаемся с партнерами в регионе, - подчеркнул представитель Пентагона. - Кроме того, мы не можем подтвердить то, что другие СМИ решают выпустить в информационное пространство».

А руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил журналистам, что Израиль проинформировал США о проведении военных операций против «Хезболлы» вблизи ливано-израильской границы.

«Они информируют нас о ряде операций. Я видел информацию о наземных операциях. У нас с ними были разговоры об этом. На этот раз они нам сказали, что это ограниченные операции, направленные на инфраструктуру «Хезболлы» вблизи границы, но мы продолжаем вести с ними переговоры по этому поводу», - сказал Миллер, добавив, что Вашингтон по-прежнему поддерживает усилия по прекращению огня в регионе.