США перебрасывают на Ближний Восток истребители и тысячи военных

США направят дополнительные войска на Ближний Восток для обеспечения безопасности и защиты Израиля в случае необходимости, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Сабрину Сингх.

«США направляют на Ближний Восток дополнительные несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и подготовки к обороне Израиля при необходимости», - пишет агентство.

По словам Сингх, усиление присутствия означает переброску нескольких эскадрилий истребителей. В частности, США направят на Ближний Восток самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

Ранее в понедельник CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. «США и Израиль готовятся вместе отразить атаку, причем США вносят изменения в развертывание своих военных сил», - передает CNN.