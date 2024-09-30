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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

США перебрасывают на Ближний Восток истребители и тысячи военных

30 сентября 2024, 22:56 1168

США направят дополнительные войска на Ближний Восток для обеспечения безопасности и защиты Израиля в случае необходимости, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Сабрину Сингх.

«США направляют на Ближний Восток дополнительные несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и подготовки к обороне Израиля при необходимости», - пишет агентство.

По словам Сингх, усиление присутствия означает переброску нескольких эскадрилий истребителей. В частности, США направят на Ближний Восток самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

Ранее в понедельник CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. «США и Израиль готовятся вместе отразить атаку, причем США вносят изменения в развертывание своих военных сил», - передает CNN.

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