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«Хезболла» так и осталась без лица
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«Хезболла» так и осталась без лица

Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля

30 сентября 2024, 23:27 853

Генассамблея ООН должна рекомендовать использовать силовые меры в отношении Израиля, если Совет Безопасности организации не сможет остановить его нападения в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

«Мы усилили нашу дипломатическую работу с целью остановить Израиль. Наш министр иностранных дел, глава национальной разведки и другие официальные лица проводят интенсивные контакты. Международное сообщество больше не может отмалчиваться перед лицом израильского бандитизма, который поджигает весь регион. Если СБ ООН не продемонстрирует необходимой воли, то Генассамблея имеет полномочия рекомендовать применение силы [в отношении Израиля], и эти полномочия должны быть срочно задействованы», - заявил Эрдоган.

Исламские страны, по его словам, «должны дать самый четкий ответ на притеснения в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане». «Мы, мусульмане, должны встать в авангарде глобальных мер по предотвращению угнетения и помощи угнетенным. Если мы первыми не поддержим наших братьев и сестер, то не сможем ожидать, что и другие окажут поддержку», - сказал Эрдоган.

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