Как американцы перехватили российские самолеты
Американские военные перехватили российские военные самолеты в районе Аляски. Видео опубликовало командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
По данным военных, видео было снято 23 сентября 2024 года. Тогда самолеты NORAD осуществили контролируемый перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.
«Один из российских самолетов Су-35 осуществлял опасные неквалифицированные маневры, что представляло своего рода опасность и никак не согласовывалось с профессиональными действиями военно-воздушных сил Америки», - говорится в сообщении ВВС США.
24 сентября Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Там подчеркнули, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024