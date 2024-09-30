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«Хезболла» так и осталась без лица

Как американцы перехватили российские самолеты

видео
00:20 737

Американские военные перехватили российские военные самолеты в районе Аляски. Видео опубликовало командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

По данным военных, видео было снято 23 сентября 2024 года. Тогда самолеты NORAD осуществили контролируемый перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

«Один из российских самолетов Су-35 осуществлял опасные неквалифицированные маневры, что представляло своего рода опасность и никак не согласовывалось с профессиональными действиями военно-воздушных сил Америки», - говорится в сообщении ВВС США.

24 сентября Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Там подчеркнули, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

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