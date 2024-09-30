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«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

А в это время на Украину летят «шахеды»

00:34 362

Поздно вечером в понедельник российская армия снова запустила по Украине беспилотники-камикадзе.

Воздушные силы ВСУ объявили о «шахедах» над Сумской областью на севере и Херсонской и Николаевской областями на юге. Новостные телеграм-каналы в Сумской области сообщают о взрывах в районе города Ахтырка.

Воздушная тревога объявлена в этих трех областях, а также в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

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