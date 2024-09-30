А в это время на Украину летят «шахеды»

Поздно вечером в понедельник российская армия снова запустила по Украине беспилотники-камикадзе.

Воздушные силы ВСУ объявили о «шахедах» над Сумской областью на севере и Херсонской и Николаевской областями на юге. Новостные телеграм-каналы в Сумской области сообщают о взрывах в районе города Ахтырка.

Воздушная тревога объявлена в этих трех областях, а также в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.