А в это время на Украину летят «шахеды»
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Поздно вечером в понедельник российская армия снова запустила по Украине беспилотники-камикадзе.
Воздушные силы ВСУ объявили о «шахедах» над Сумской областью на севере и Херсонской и Николаевской областями на юге. Новостные телеграм-каналы в Сумской области сообщают о взрывах в районе города Ахтырка.
Воздушная тревога объявлена в этих трех областях, а также в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.
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