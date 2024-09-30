США обеспокоены: Россия может передать ракеты хуситам

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может поставлять ракеты группировке «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, этот шаг может привести к дальнейшим волнениям на Ближнем Востоке, усилив одну из воюющих с Израилем группировок.

Ранее Reuters сообщало, что Россия ведет переговоры через Иран с йеменскими хуситами о передаче им дальнобойных противокорабельных ракет П-800 «Оникс». Отмечалось, что решение о передаче пока не принято. В свою очередь Financial Times прогнозировала, что передача Россией хуситам оружия приведет к ухудшению ее отношений с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем.