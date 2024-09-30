USD 1.7000
EUR 1.8976
RUB 0.0182
Подписаться на уведомления
«Хезболла» так и осталась без лица
Новость дня
«Хезболла» так и осталась без лица

Азербайджан впервые примет международные соревнования по фигурному катанию

Натик Гусейнзаде, отдел спорта
00:57 108

Федерация зимних видов спорта Азербайджана одержала важную победу: заявка на проведение юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию в 2025 году была успешно одобрена Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом сообщает haqqin.az.

Это знаменательное событие открывает новую страницу в истории азербайджанского фигурного катания.

После детального рассмотрения и обсуждения представленных документов ISU принял решение о проведении юниорского Гран-при в Азербайджане с 24 по 27 сентября 2025 года. Ожидается, что на соревнованиях соберутся около 150 юных фигуристов из более чем 20 стран, что превратит это событие в одно из самых масштабных мероприятий в мире зимних видов спорта в нашей стране.

Важно отметить, что это первый подобный опыт для Азербайджана в сфере фигурного катания, что подчеркивает стремительное развитие зимних видов спорта в республике. В дальнейшем Федерация зимних видов спорта Азербайджана планирует подать заявку на проведение Чемпионата мира по фигурному катанию, что станет еще одной важной вехой в продвижении спорта на международной арене.

Россияне зашли в Угледар с двух направлений
Россияне зашли в Угледар с двух направлений обновлено 01:04
01:04 2522
Азербайджан впервые примет международные соревнования по фигурному катанию
Азербайджан впервые примет международные соревнования по фигурному катанию
00:57 109
А в это время на Украину летят «шахеды»
А в это время на Украину летят «шахеды»
00:34 364
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
30 сентября 2024, 22:40 2948
Израиль наносит удары по Бейруту
Израиль наносит удары по Бейруту добавлено видео; обновлено 00:55
00:55 10342
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах»
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах» все еще актуально
30 сентября 2024, 17:40 6164
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
30 сентября 2024, 21:51 3122
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
30 сентября 2024, 18:35 17033
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
30 сентября 2024, 16:49 5729
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
30 сентября 2024, 13:41 10891
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
30 сентября 2024, 17:29 6584

ЭТО ВАЖНО

Россияне зашли в Угледар с двух направлений
Россияне зашли в Угледар с двух направлений обновлено 01:04
01:04 2522
Азербайджан впервые примет международные соревнования по фигурному катанию
Азербайджан впервые примет международные соревнования по фигурному катанию
00:57 109
А в это время на Украину летят «шахеды»
А в это время на Украину летят «шахеды»
00:34 364
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
30 сентября 2024, 22:40 2948
Израиль наносит удары по Бейруту
Израиль наносит удары по Бейруту добавлено видео; обновлено 00:55
00:55 10342
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах»
ВВС Азербайджана заменяют оптику на «Байрактарах» все еще актуально
30 сентября 2024, 17:40 6164
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
У Армении уже есть доступ к иранскому порту Чабахар
30 сентября 2024, 21:51 3122
Ильхам Алиев: «Настанет день…»
Ильхам Алиев: «Настанет день…» фото; обновлено 18:35
30 сентября 2024, 18:35 17033
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
Путин вручил Бюльбюльоглы «Невского»
30 сентября 2024, 16:49 5729
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
Сенсационное заявление Ахмадинежада: Борьбу с Израилем возглавил агент «Моссада»!
30 сентября 2024, 13:41 10891
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
Нетаньяху обратился к иранцам: «А давайте дружить!»
30 сентября 2024, 17:29 6584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться