Азербайджан впервые примет международные соревнования по фигурному катанию

Федерация зимних видов спорта Азербайджана одержала важную победу: заявка на проведение юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию в 2025 году была успешно одобрена Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом сообщает haqqin.az.

После детального рассмотрения и обсуждения представленных документов ISU принял решение о проведении юниорского Гран-при в Азербайджане с 24 по 27 сентября 2025 года. Ожидается, что на соревнованиях соберутся около 150 юных фигуристов из более чем 20 стран, что превратит это событие в одно из самых масштабных мероприятий в мире зимних видов спорта в нашей стране.

Важно отметить, что это первый подобный опыт для Азербайджана в сфере фигурного катания, что подчеркивает стремительное развитие зимних видов спорта в республике. В дальнейшем Федерация зимних видов спорта Азербайджана планирует подать заявку на проведение Чемпионата мира по фигурному катанию, что станет еще одной важной вехой в продвижении спорта на международной арене.