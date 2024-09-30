Турецкие разведчики ликвидировали подопечного Оджалана

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе операции на севере Ирака нейтрализовала одного из лидеров РПК Локмана Исмаила, известного под кодовым именем «Шияр Мухтар».

Сотрудники MİT установили, что Исмаил, гражданин Сирии, скрывался на севере Ирака. На протяжении примерно 30 лет он был активным участником террористической организации.

Исмаил - один из руководителей РПК, прошел подготовку у лидера террористической организации Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение. В 1996-2004 годах он участвовал в террористических актах на территории Турции. В 2004 году перебрался в регион Зап на севере Ирака, где обосновался в лагерях сепаратистов.