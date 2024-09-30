Госдеп: Украине не нужны разрешения США для ударов по России, они могут бить своим оружием

Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить удары по целям вглубь России, ведь она может использовать оружие собственного производства, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Об этом пишет «Голос Америки».

«Они (Украина) являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты», - сказал представитель Госдепа.

Представитель Госдепа не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением.

«Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать», - сказал Миллер.