Уголь сделал свое дело, уголь может уходить

ТЭС, расположенная в Рэтклифф-он-Сор неподалеку от Ноттингема, закрылась в последний день сентября 2024 года. Она проработала с 1967 года. От прежних трех тысяч на ней осталось лишь двести человек. Закрыть ее планировали еще в конце 2022 года, но это решение пришлось отложить из-за энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, когда Россия в одностороннем порядке перестала поставлять газ в Европу. Необходимые балансы с тех пор удалось восстановить, и со станцией пришла пора расстаться.

Англичане, родоначальники индустриальной революции, когда-то построили и первую в мире угольную электростанцию: ее в Лондоне в 1882 году задумал и сконструировал сам Томас Эдисон, великий изобретатель, что позволило осветить улицы британской столицы электрическим светом. И вот теперь эра угля завершается: Британия стала первой страной, которая полностью отказалась от этого вида ископаемого топлива, причем того, который долгие годы определял лицо добывающей и энергопроизводящей индустрии.

В добыче угля на пике, в 20-е годы прошлого века, работало почти 1,2 миллиона человек. Когда правительство Маргарет Тэтчер в 1984 году объявило о намерении закрыть десять государственных шахт, это казалось немыслимым: страну поразила забастовка, продолжавшаяся почти год. А в 2015 году была закрыта последняя шахта.

С конца девятнадцатого и значительную часть двадцатого века уголь был основным топливом для электростанций Великобритании, еще в 1980 году он составлял 80%. Но уже к 2012 году это было уже вдвое меньше - 40%, а затем стала приносить плоды сознательная государственная политика замещения топлива с вредными атмосферными выделениями на более экологичные варианты. В 2015 году тогдашняя министр энергетики Эмбер Рудд заявила, что в ближайшее десятилетие Британия избавится от использования энергии угля. Выходит, не обманула. Другая показательная цифра, которую приводит BBC: в 2010 году доля электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками, составляла 7% в общем объеме британской энергетики. Сейчас это уже больше половины. Это и позволило без особых потерь закрыть угольную электростанцию в Рэтклифф-он-Сор.

Энергопереход в ведущих странах набирает зримые обороты, и ближайшие годы, не говоря о десятилетиях, сильно изменят привычную картину мира.