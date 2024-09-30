В Петербурге не разрешили акцию в память об убитых евреях

В Санкт-Петербурге не разрешили провести ежегодную траурную церемонию памяти жертв Холокоста. Об этом сообщил в соцсетях ее организатор – Петербургский еврейский общинный центр, передает «Радио Свобода».

Церемония планировалась на 6 октября, но администрация Пушкинского района Петербурга отказала общине, сославшись на коронавирусные ограничения.

Отказ в согласовании мемориальной акции подписан замглавы администрации района Владимиром Львовым.

Еврейский общинный центр призвал всех желающих почтить память погибших, прийти к памятнику самостоятельно, «чтобы зажечь поминальную свечу, прочитать молитву, по традиции положить камушек к подножию мемориала».

Траурная акция памяти евреев Пушкина, уничтоженных гитлеровцами в 1941 году, проводится ежегодно в первое воскресенье октября у памятника «Формула скорби» на месте массовых расстрелов в центре Пушкина – пригорода, входящего в административный состав Санкт-Петербурга. После оккупации Пушкина нацистскими войсками в городе были за несколько дней уничтожены все евреи, не успевшие эвакуироваться, – около 800 человек.