Американская база под ракетным обстрелом

Военная база, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США и расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский информационный портал Shafaq News.

По данным его источника в местных силах безопасности, в сторону базы было выпущено два снаряда. Один из них упал рядом с военным объектом, второй - в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Информация о причиненном материальном ущербе не приводится. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.