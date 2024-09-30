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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Американская база под ракетным обстрелом

01:59 382

Военная база, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США и расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский информационный портал Shafaq News.

По данным его источника в местных силах безопасности, в сторону базы было выпущено два снаряда. Один из них упал рядом с военным объектом, второй - в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Информация о причиненном материальном ущербе не приводится. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

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