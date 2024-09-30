ЗангезурНаш

Накануне лидер азербайджанского государства Ильхам Алиев, своим выступлением во время открытия памятника Ашигу Алескеру, символизирующего эпоху и фольклор политического пространства, который в Баку называют историческим Западным Азербайджаном, а в другим частях планеты современной Арменией, выступил с сенсационным заявлением, чем привлек внимание мирового экспертного сообщества. Подчеркнув историческую значимость реоккупации Карабаха и Восточного Зангезура, Алиев обозначил новую историческую цель: «возвращение азербайджанцев на свои искомые места проживания – Западный Азербайджан».

Возвращение азербайджанцев в исторический Зангезур, который армяне нарекли мифологизированным топонимом периода римской эпохи Сюником, коррелируется с исполнением значимого пункта так называемого Трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, положившего конец второй Карабахской войне. Актуальность создания Зангезурского коридора, как в геоэкономическом, так и геополитическом обрамлении возникла лишь на основе подписанного 10 ноября 2020 года акта о капитуляции Армении. Это означало открытие Зангезурского коридора, обеспечивающего сухопутную связь азербайджанского эксклава Нахчывана с Азербайджаном. Судьба Зангезура: от Чичерина до Гобла Однако история возникновения этого вопроса в вышеупомянутом контексте уходит в глубь хронологии, когда сто лет тому назад, при определении окончательных границ между двумя республиками, советизированными в течение 1920 года, Зангезур, входивший в состав первой Азербайджанской Республики, а еще ранее являвшийся частью Эриванской губернии Российской империи, созданной на землях Иреванского ханства, волею советского руководства был передан в состав Армении. При формировании позиции самого Советского Азербайджана по урегулированию территориального конфликта с Арменией, основная миссия после фактического отстранения большевиками руководства его правительства, возглавляемого Нариманом Наримановым, легла на плечи секретаря Кавказского бюро РКП(б) Г. Орджоникидзе. Особым постановлением за подписью председателя Совнаркома Советской России В. Ленина в июне 1920 года на него было возложено руководство внутренней и внешней политикой Советского Азербайджана. И на фоне супрессирования со стороны радикально проармянски настроенного наркома иностранных дел Г. Чичерина, 1 декабря 1920 года решением Политбюро и Оргбюро Зангезур передавался уже Советской к тому времени Армении…

После начала армянской территориальной экспансии против Азербайджана и уже в ходе её вопрос о Зангезурском коридоре всплывал лишь однажды, когда в 1992 году американский политолог Пол Гобл в своей статье «Как справиться с Нагорно-Карабахским кризисом» предложил вариант территориального «разведения» армян и азербайджанцев в качестве модели разрешения конфликта. В частности, предлагалась передача НКАО и Лачинского коридора Республике Армения в обмен на азербайджанский контроль над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджанскую Республику с её Нахчыванским эксклавом и создание единого геополитического тюркского пространства, соединяющегося через Каспий со центрально-азиатскими тюркскими государствами. К тому же, план Гобла, взятый на вооружение американским истэблишментом и предусматривал создание коридора для нефте- и газопроводов из Азербайджана в Турцию и Европу в обход России. Тем самым создавалась программа вывоза стратегического сырья из азербайджанского сектора Каспия на Запад и вытеснению российского военно-политического и экономического присутствия из Армении и Южного Кавказа в целом, дабы обеспечить собственную монополию.

Но в силу того, что Армения в случае географического сухопутного воссоединения Азербайджана с Нахчываном, посредством передачи Зангезурского коридора Азербайджану и образования единого тюркского пространства, была бы обречена на полную географическую изоляцию от дружественного ей и враждебного тюркскому миру Ирана, заняла отрицательную позицию по отношению к этому пану. И в совершенно иной, обеспечивающей национальные интересы Азербайджана интерпретации, проблема Зангезурского коридора вновь регенерировалась после победы Азербайджана во второй войне. Американская разновидность «Зангезурского коридора» Тем временем, имплементация статьи Трёхстороннего Соглашения по Зангезурскому коридору со стороны Армении носит конъюнктурный, непоследовательный характер, ибо бушующий внутри армянского общества реваншизм, подогреваемый её патронажем в лице Франции и США, торпедирует создание коридора, а стало быть, и подписания комплексного мирного соглашения между государствами. Внесение западными «наставниками» Армении столь очевидного диссонанса в процесс окончательного мирного урегулирования отношений с Азербайджаном, весомой частью которого является открытие Зангезурского коридора, мотивируется стремлением установления контроля над политическими и транспортно-энергетическими, торговыми маршрутами, над топливными источниками региона и соответственно формированием собственной платформы азербайджано-армянских переговоров. В совокупности это может обеспечить им активное лоббирование Срединного (Транскаспийского) маршрута, проходящего в обход России. С другой стороны, делая ставку на Армению и сублимируя её реваншистские настроения, США и Франция стремятся жестко контролировать образование прямого сухопутного пространства между Азербайджаном и Турцией, что усиливает политическое и финансово-экономическое влияние последней, как в регионе Южного Кавказа, так и в Центральной Азии. Превращение становящейся всё более непокорной североатлантическим интересам Турции в лидера тюркского мира, охватывающего оба региона, беспокоит эти державы, ибо её политическое доминирование в чрезмерно богатых топливно-энергетическими ресурсами и занимающих беспрецедентно важные геостратегические позиции в их транспортировке практически по всему миру регионах, может составить довольно сильную конкуренцию всему коллективному Западу.

Помимо этого, играя на азербайджано-армянских противоречиях, США и их союзники одержимы идеей воспрепятствования дальнейшему развитию транспортно-энергетического проекта «Север- Юг», в котором открытие Зангезурского коридора может сыграть немаловажную роль, дабы нанести как можно больший ущерб своим геополитическим противниками – России, Китаю и Ирану. Об этом особо не камуфлируясь, недавно заявлял помощник госсекретаря США Джеймс ОʾБрайен, утверждая, что Вашингтону необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией для открытия Зангезурского коридора, что станет важным маршрутом транзита товаров и ресурсов из Центральной Азии через Каспийское море, Азербайджан и Армению в Турцию и Европу в обход России и Китая. Турецкий марш Заинтересованность Турции в открытии и активном функционировании Зангезурского коридора трудно переоценить, ибо в геополитическом ракурсе он обеспечивает беспрепятственную сухопутную связь с союзническим Азербайджаном, а посредством азербайджано-российского морского маршрута – с тюркскими государствами Центральной Азии. Это обусловлено активной реализацией турецкой части маршрута. В частности, в ближайшее время планируется реконструировать турецкую автомагистраль на Нахчыван. В нынешнем году начнется также возведение железной дороги, тендерные процедуры которой уже проведены. «В целом весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы», - заявил в интервью от 11 январе 2024 года российской газете «Известия» турецкий министр транспорта Абдулкадыр Уралоглу.

В открытии Зангезурского коридора, представляющего собой одну из частей будущего международного транспортного коридора «Север-Юг» кроется недюжинный интерес России. Одно ответвление этого маршрута связывает Россию с южными портами Ирана в Персидском заливе, а оттуда открывается путь к Ближнему Востоку, Индии. Другое - как раз через Зангезурский коридор выходит в Нахчыван и Турцию и связывает РФ с портами на Средиземном море. Непреходящее значение этого проекта для России недвусмысленно подчеркивал во время своего визита в Азербайджан 18-19 августа нынешнего года президент России Владимир Путин: «Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта «Север - Юг». Это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты во взаимной выгоде и к взаимному интересу». В то же самое время президент Ильхам Алиев констатировал, что Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути «Север – Юг», наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, имея виду и открытие Зангезурского коридора. По мнению ряда российских аналитиков, Зангезурский коридор может стать для России хорошей альтернативой доступа в Турцию, который пока зависит от КПП «Верхний Ларс» на грузинской границе. Как известно, именно через «Ларс» Россия получает сегодня заметную долю параллельного импорта из Турции, а учитывая продолжающуюся напряженность в отношениях с Грузией, этот маршрут обретает все более эфемерный характер.

Обеспокоенность России Обеспокоенность России в этом контексте затягиванием со стороны Армении открытия Зангезурского коридора и невыполнения ею 9-й статьи Трёхстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, выразилось и в заявлениях российского МИДа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял еще 19 августа, будучи в Баку о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян саботирует трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном. Он подчёркивал: «К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство эту договоренность, под которой стоит подпись премьера Пашиняна, саботирует. Очень трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции. Но я убежден, что основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч, в трехсторонних документах, она в полной мере сохраняет актуальность». Далее, тогда же в августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении, протестующего против выполнения 9-й статьи Соглашения, ссылаясь на недопустимость контроля над разблокированием Зангезурского коридора со стороны погранвойск ФСБ, очередной попыткой возложить вину за собственные ошибки на Россию. «Вопреки пункту 9, представители Армении отказались согласовать проведение контроля за транспортным сообщением силами погранслужбы ФСБ РФ», – констатировала она. А чуть позже - 10 сентября, она, критикуя высказывания армянского премьера Н. Пашиняна, резко завила от имени МИДа РФ: «Мы видим неоднократные попытки манипулировать как существующими документами, так и их положениями. Все-таки речь идет о международном праве, документах, которые подписаны сторонами, на которые стороны регулярно ссылаются. Поэтому вот так легковесно, если не сказать безответственно, относиться к цитированию документов, мне кажется, нельзя...». Иранский антагонизм Касаясь позиции Ирана по отношению к открытию Зангезурского коридора, следует заметить, что, изначально опасаясь непременного открытия канала связи Азербайджана с Нахчываном и еще большей вследствие этого интеграции с Турцией в непосредственности близости от своих границ, он проявлял крайний антагонизм. Этот антагонизм усугублялся и мощным азербайджанским демографическим фактором внутри самого Ирана. Далее, ИРИ опасалась быть отрезанной от Армении, теряя тем самым доступ к черноморскому транзиту через её территорию. Более того, Тегеран мог потерять свой статус главного транзитного партнера для Азербайджана, снизив на него влияние, чем и усилилась бы конкуренция с Турцией.

Однако сентябрьская операция азербайджанских вооруженных сил по окончательному очищению всей территории Карабахского экономического района от остатков бандформирований сепаратистов, официальное прекращение существования армянской «Нагорно-Карабахской республики» подвели Иран к новой черте, за пределами которой необходимо было изменить свою позицию, дабы не оказаться в офсайде происходящих на Южном Кавказе позитивных перемен. В силу чего Тегеран предпринял активные шаги по развитию сотрудничества с Азербайджаном, предлагая ему свои собственные проекты по развитию транспортно-логического потенциала региона. И уже 6 октября 2023 года в селе Агбенд Зангеланского района состоялась церемония закладки фундамента дорожного моста через реку Аракс из Азербайджана в Иран. Прокладка автомобильного и железнодорожного маршрутов через территорию Ирана действительно программирует соединение Восточного Зангезурского района в Азербайджане с Нахчываном. И хотя Эрдоган, посетив Нахчыван, заявлял о том, что если Армения откажется от проекта «Зангезурского коридора», то транспортные коммуникации будут проложены через Иран, «Аракский коридор», как его называют в Иране, длиннее Зангезурского и он не несет в себе отвечающие нашим национальным интересам политические мотивации. Вместе с тем, Армения, превращаясь в испытательный для США и их союзников полигон, активно сотрудничая с НАТО, стала носительницей североатлантических интересов, что дистанцирует её от Ирана и превращает в своеобразный изгой региона. И это в то время, как укрепление союзнических отношений Азербайджана с Россией, дальнейшие действия обоих государств в контексте формулы «3+3» Консультативной региональной платформы, закреплённых статьями 4, 8, 16 Совместной Декларацией Путина и Алиева от 19 августа 2024 года, исключает какое-либо участие внерегиональных сил в регионе Южного Кавказа.