Зеленский пообещал «особый Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские и американские команды готовятся к встрече в формате «Рамштайн».

«Наши команды - украинская и американская уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в Рамштайне», - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, это будет особый «Рамштайн», от украинской стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.

Зеленский добавил, что Украина готовит подписание очередного, 27-го соглашения о безопасности.

Переговоры в формате «Рамштайн» на уровне глав государств состоятся в октябре в Германии. Последняя встреча группы по содействию Украине прошла в начале сентября. На ней стороны, в частности, обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны.