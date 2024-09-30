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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Зеленский пообещал «особый Рамштайн»

02:28 201

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские и американские команды готовятся к встрече в формате «Рамштайн».

«Наши команды - украинская и американская уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в Рамштайне», - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, это будет особый «Рамштайн», от украинской стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.

Зеленский добавил, что Украина готовит подписание очередного, 27-го соглашения о безопасности.

Переговоры в формате «Рамштайн» на уровне глав государств состоятся в октябре в Германии. Последняя встреча группы по содействию Украине прошла в начале сентября. На ней стороны, в частности, обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны.

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