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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Российские ученые ЦЕРНу не нужны

02:43 95

Европейский центр ядерных исследований (CERN/ЦЕРН) заявил в понедельник, что прекратит сотрудничество с 500 учеными, связанными с российскими научными центрами, из-за вторжения России в Украину.

Reuters передает, что базирующийся в Швейцарии ЦЕРН, известный в первую очередь своими исследованиями в области физики элементарных частиц и Большим адронным коллайдером, не будет продлевать соглашение о сотрудничестве с Россией, срок действия которого завершается 30 ноября 2024 года.

Это решение означает, что от 400 до 500 ученых, связанных с российскими лабораториями, больше не смогут сотрудничать с ЦЕРН, сказал представитель центра.

Кроме того, прекращается сотрудничество с 15 белорусскими учеными. Российские ученые смогут продолжить работу в ЦЕРН, если они связаны с нероссийскими институтами.

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