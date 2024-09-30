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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Израиль проводит наземную операцию в Ливане. «Хезболла» отвечает

официально; обновлено 03:56
03:56 773

Наземные операции израильской армии на ливанской территории будут значительными, но не масштабными, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на американского чиновника.

В операциях «при поддержке с воздуха» против «Хезболлы» будут задействованы «небольшие подразделения израильских коммандос».

А телеканал Al Mayadeen сообщил, что формирования «Хезболлы» обстреляли ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее. По этим населенным пунктам было выпущено за 40 минут после полуночи 35 ракет. Атака носила упреждающий характер: была попыткой помешать вторжению израильских войск на территорию юга Ливана в рамках ограниченной спецоперации, о которой объявило военное командование.

В коммюнике, размещенном в Telegram-канале, боевики сообщили, что нанесли также удар по израильской базе ВВС Мерон, где находится центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля перехватила беспилотник над Средиземным морем у побережья центральной части страны.

* * * 02:56

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что «силы ЦАХАЛ начали локальную наземную операцию против террористических объектов «Хезболлы» в районе, прилегающем к границе на юге Ливана. В соответствии с решением политического руководства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченную и сфокусированную наземную операцию на юге Ливана против объектов и инфраструктуры террористической организации «Хезболла». Операция проводится в нескольких деревнях, расположенных близко к границе, откуда исходит немедленная и реальная угроза израильским поселениям на севере. ЦАХАЛ действует в соответствии с заранее разработанным планом, который был подготовлен в Главном штабе и командовании Северного округа, и к которому силы готовились и тренировались в последние месяцы. Наземные силы поддерживаются ударами ВВС и артиллерией, которые координируют свои действия с наземными бойцами для поражения военных целей в этом районе. Операция «Стрелы Севера» продолжается в соответствии с ситуационной оценкой, параллельно с боевыми действиями в Газе и других зонах».

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