Израиль проводит наземную операцию в Ливане. «Хезболла» отвечает

Наземные операции израильской армии на ливанской территории будут значительными, но не масштабными, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на американского чиновника.

В операциях «при поддержке с воздуха» против «Хезболлы» будут задействованы «небольшие подразделения израильских коммандос».

А телеканал Al Mayadeen сообщил, что формирования «Хезболлы» обстреляли ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее. По этим населенным пунктам было выпущено за 40 минут после полуночи 35 ракет. Атака носила упреждающий характер: была попыткой помешать вторжению израильских войск на территорию юга Ливана в рамках ограниченной спецоперации, о которой объявило военное командование.

В коммюнике, размещенном в Telegram-канале, боевики сообщили, что нанесли также удар по израильской базе ВВС Мерон, где находится центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля перехватила беспилотник над Средиземным морем у побережья центральной части страны.