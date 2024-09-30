У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны?
В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего начальника управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы Военно-воздушных сил полковника Джалала Кязымова, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы Военно-морских сил Вюсала Ализаде, обвиняемых в хищении государственных средств.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева присутствовал бывший начальник отдела контроля и инспекции финансово-бюджетного управления Министерства обороны полковник Рафаил Халафов. На предыдущем слушании адвокат Низами Мамедова, Рашад Мирмехдизаде, подал ходатайство о повторном допросе Халафова из-за возникших дополнительных вопросов. Суд удовлетворил это ходатайство.
Мамедов и другие подсудимые сочли показания Халафова противоречивыми и не согласились с ними, что и стало основанием для его повторного допроса.
Следует отметить, что в период совершения преступления Рафаил Халафов возглавлял отдел контроля и инспекции финансово-бюджетного управления, где начальником был Низами Мамедов. Халафов был задержан за присвоение 143 миллионов манатов и провел 19 месяцев в заключении. Позднее его арест был заменен на подписку о невыезде, а дело выделено в отдельное производство.
В суде Халафов отказался отвечать на большинство вопросов сторон. Адвокат Рашад Мирмехдизаде первым задал ему несколько вопросов, спросив, завершилось ли его дело и вернул ли он деньги. Халафов ответил, что следствие продолжается, выплаты осуществляются, но не стал раскрывать суммы.
Одной из ключевых тем обсуждения стали противоречия между первоначальными и последующими показаниями Халафова. Адвокат задал вопрос: «Имеют место противоречия, инспекторы выяснили, что вы получали крупные суммы денег. Какова их судьба?»
Халафов подтвердил свои показания: «Я подтверждаю все, что сказал на следствии. Нет никакой лжи, за исключением показаний, данных в первый день после ареста. Мы вместе служили, и присвоили эти деньги тоже вместе, просто кто-то больше, а кто-то меньше. Я мог бы рассказать больше, но предпочитаю молчать».
Адвокат сообщил суду, что Рафаил Халафов получил 700 тысяч манатов от одной из воинских частей и потратил самостоятельно на неизвестные нужды.
Затем адвокат задал Халафову вопросы относительно 4 миллионов манатов, переданных для кураторства генералу Намику Поладову (предшественнику генерала Низами Мамедова). И потребовал разъяснений по этим противоречиям. «Моя цель — показать, что показания моего подзащитного искренни. Вы изменили свои объяснения, что породило противоречия. Низами Мамедов с первого дня стоит на своих показаниях, а вы дали разные», — заявил адвокат.
«Я не могу ничего сказать по этому поводу. Вы слишком на меня давите. Я понимаю, какова ваша цель. Но это не относится ко мне. Этот вопрос в компетенции начальника управления. Я передавал деньги, собранные под видом кураторства, Низами Мамедову. Давал ли он их Намику Поладову — не знаю, так как у меня с Поладовым не было отношений, мы были врагами», — ответил Халафов.
Судья спросил адвоката, есть ли у него дополнительные вопросы к Халафову. На это Рашад Мирмехдизаде отреагировал следующим образом: «Какие бы вопросы я ни задавал, он все равно не отвечает».
Подсудимые Байрам Байрамов и Джалал Кязымов задали Халафову вопросы, касающиеся противоречий в их эпизодах. Халафов лишь ответил: «Я давал показания следствию, они подтверждены. Мы это уже обсуждали, точно не помню».
Джалал Кязымов отметил, что из 143 миллионов манатов, указанных в обвинении, 7 миллионов 555 тысяч Халафов потратил на свои нужды.
Государственный обвинитель спросил Халафова, кто определял суммы, собранные под видом инспекции, и передавал ли он деньги кому-то, кроме Низами Мамедова. Халафов ответил: «Деньги мне передавали, а я их отдавал Низами Мамедову. А он, по его словам, передавал их Намику Поладову».
Судебный процесс продолжится 11 октября.
Следует отметить, что факт хищения 143 миллионов в министерстве был выявлен Службой государственной безопасности (СГБ). К уголовной ответственности по делу привлечен ряд офицеров оборонного ведомства.