У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны?

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего начальника управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы Военно-воздушных сил полковника Джалала Кязымова, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы Военно-морских сил Вюсала Ализаде, обвиняемых в хищении государственных средств. Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева присутствовал бывший начальник отдела контроля и инспекции финансово-бюджетного управления Министерства обороны полковник Рафаил Халафов. На предыдущем слушании адвокат Низами Мамедова, Рашад Мирмехдизаде, подал ходатайство о повторном допросе Халафова из-за возникших дополнительных вопросов. Суд удовлетворил это ходатайство. Мамедов и другие подсудимые сочли показания Халафова противоречивыми и не согласились с ними, что и стало основанием для его повторного допроса.

Следует отметить, что в период совершения преступления Рафаил Халафов возглавлял отдел контроля и инспекции финансово-бюджетного управления, где начальником был Низами Мамедов. Халафов был задержан за присвоение 143 миллионов манатов и провел 19 месяцев в заключении. Позднее его арест был заменен на подписку о невыезде, а дело выделено в отдельное производство. В суде Халафов отказался отвечать на большинство вопросов сторон. Адвокат Рашад Мирмехдизаде первым задал ему несколько вопросов, спросив, завершилось ли его дело и вернул ли он деньги. Халафов ответил, что следствие продолжается, выплаты осуществляются, но не стал раскрывать суммы. Одной из ключевых тем обсуждения стали противоречия между первоначальными и последующими показаниями Халафова. Адвокат задал вопрос: «Имеют место противоречия, инспекторы выяснили, что вы получали крупные суммы денег. Какова их судьба?» Халафов подтвердил свои показания: «Я подтверждаю все, что сказал на следствии. Нет никакой лжи, за исключением показаний, данных в первый день после ареста. Мы вместе служили, и присвоили эти деньги тоже вместе, просто кто-то больше, а кто-то меньше. Я мог бы рассказать больше, но предпочитаю молчать».