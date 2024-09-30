Израиль атакует и Сирию: есть жертвы

Израильские ВВС наносят ракетные удары по западным районам Дамаска одновременно с началом военной операции на юге Ливана. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

По его данным, силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по целям, появившимся над районом Меззе. Удары наносятся со стороны Голанских высот.

Сирийские СМИ передают, что в Дамаске, по всей видимости, произошла точечная ликвидация. На месте есть погибшие и раненые.