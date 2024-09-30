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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Израиль атакует и Сирию: есть жертвы

04:02 319

Израильские ВВС наносят ракетные удары по западным районам Дамаска одновременно с началом военной операции на юге Ливана. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

По его данным, силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по целям, появившимся над районом Меззе. Удары наносятся со стороны Голанских высот.

Сирийские СМИ передают, что в Дамаске, по всей видимости, произошла точечная ликвидация. На месте есть погибшие и раненые.

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