Иран в панике

«Боевые действия Армии обороны Израиля против ливанской «Хезболлы» вызвали в политической элите Ирана первобытный страх, - сказал в интервью haqqin.az иранский аналитик, журналист, литератор и переводчик Али Хусейн Нежат. - Операция с пейджерами и рациями, взрывающимися в карманах боевиков, ликвидация духовного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командиров ополчения в Ливане, Сирии и Ираке, а также реальная угроза полномасштабной войны с Израилем и США не на шутку перепугали руководство ИРИ». По словам Нежата, сейчас все мысли политического руководства Исламской Республики заняты только тем, как избежать участи «Хезболлы» и его лидера, Хасана Насраллы. «Изобретательность израильтян в ликвидации своих врагов, феноменальная работа «Моссада», который умудрился поставить «Хезболле» через Корпус стражей исламской революции пейджеры и рации, начиненные взрывчаткой, точность операций ВВС и военной разведки израильтян в Ливане вызвали чувство растерянности не только у теократической верхушки, - отметил аналитик. – В панике вся пропагандистская машина Исламской Республики, которая уже не рискует проводить правительственные митинги, участники которых угрожают покарать невиданной местью проклятых сионистов и ненавистный Запад. Молчат даже непримиримые прокси-группы в Сирии, молчат иракский «Катаиб Хезболлах» и «Хашд аш-Шааби».

Али Хусейн Нежат считает, что у Тегеране сегодня нет ни экономических, ни военных ресурсов, чтобы ввязаться в войну с Израилем и спасти шиитов «Хезболлы», которых методично уничтожает израильтяне. «Такое ощущение, что еще за неделю до бомбового удара по бункеру Насраллы, в Тегеране то ли знали, то ли предчувствовали, что дни генсека их любимой «Хезболлы» сочтены, - говорит иранский аналитик. - Не случайно, представители верхушки ИРИ неоднократно заявляли с высоких трибун, что, если убьют одних лидеров, придут другие лидеры, что на место убитых командиров «Хезболлы» придут другие командиры. Хаменеи и его ближайшее окружение понимают, что в случае войны Иран не сможет противостоять Израилю, что режим аятолл падет подобно тому, как пала власть Саддама Хусейна. Вот почему все они так перепуганы и ищут пути выхода из ситуации». Нежат цитирует сбежавших на Запад иранских дипломатов Хусейна Ализаде, Мурада Вейси и других, в один голос утверждающих, что режим опасается не только внешних ударов, но и вооруженного мятежа внутри страны. «Тяжелое состояние иранской экономики, социальный кризис, девальвация, безработица, нищета, коррупция в сочетании с мракобесными шариатскими законами привели к тому, что иранское общество готово поддержать любую внешнюю силу - Израиль, США, Ким Чен Ына, «красных кхмеров», в общем, кого угодно, лишь бы избавиться от деспотизма аятолл, - говорит политолог. - В Иране нет поколения революционных фанатиков, одержимых идеей исламизма. Лозунг нового поколения - «Ни Сирия, ни Ливан, моя душа Иран».

В 1982 году под соусом борьбы с сионизмом режим аятолл посредством иранских добровольцев-фантиков и священнослужителей экспортировала исламскую революцию в Ливан. В 1983 году аятолла Хомейни подписал указ о создании «Хезболлы» и дал это имя новобранцам КСИР, действовавшим под знаменем организации «Исламский джихад». В апреле того же года «Хезболла» взорвала американское посольство в Бейруте, затем смертники подорвали штаб и пункты дислокации американских и французских миротворцев. Тогда погибли сотни людей. Далее последовали похищения западных журналистов, дипломатов и сотрудников Красного Креста, и все это привело к уходу международных миротворческих сил и установлению полного контроля Ирана над Ливаном. Далее Тегеран начала создавать аналогичные «Хезболле» группировки террористов в Сирии и Ираке. Позже аналог этой организации появился и у хуситов Йемена – «Ансар Аллах». Благодаря диктату «Хезболлы» в Ливане, Исламская Республика взяла под контроль все ключевые сферы жизни этой страны - экономику, финансы, контроль над границами, армию... С середины 80-х годов Ливан de facto стал иранской провинцией. Эмиссары аятолл принесли в ливанское общество иранскую форму одежды, социальные нормы для женщин, оттеснили традиционный ливанский правящий класс, который был слишком напуган воинством Насраллы, чтобы сопротивляться. С 1922 года и вплоть до дня своей гибели Ливаном управлял Хасан Насралла, гордо и во всеуслышание заявлявший, что является «солдатом армии Валие-е Факих» и лично рахбара Ирана». И вот теперь у ливанцев, наконец-то, появилась возможность избавиться от фактической оккупации Ирана и вернуть суверенитет над своей страной. Вполне допускаю, что уничтожение военного крыла «Хезболлы» в Ливане вызовет принцип «домино» и со временем иранский фактор будет вытеснен из Сирии, Ирака и Йемена». По мнению эксперта, на фоне происходящих процессов власти Тегерана выводят на передний план нового президента и «условного» реформатора Масуда Пезешкиана, на руках которого нет крови участников мирных акций протестов, политзаключенных и пр.