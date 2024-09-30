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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

МОССАД атаковал дом лидера военного крыла ФАТХа

обновлено
08:55 540

Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате атаки израильских спецслужб Мунир аль-Макдах тяжело ранен. А его сын Хасан аль-Макдах погиб.

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Минувшей ночью израильские спецслужбы совместно с ЦАХАЛ нанесли ракетные удары по лагерю беженцев Эйн аль-Хильве в Южном Ливане.

Как сообщают израильские СМИ, МОССАД атаковал дом Мунира аль-Макдаха - основателя Батальона мучеников Аль-Аксы (военное крыло ФАТХа - Движения за национальное освобождение Палестины).

Сообщается о гибели военачальника.

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