Украинские военные жалуются: Запад продолжает поставлять свой хлам в Украину

Западное вооружение ВСУ стремительно устаревает на фоне многочисленных военных инноваций, пишет The Atlantic.

Авторы отмечают, что HIMARS ещё год назад была самой востребованной системой на поле боя. Теперь её успешность составляет менее 10% из-за усовершенствования российских средств РЭБ.

Украинские военные жалуются: любые нововведения, которые они разрабатывают, встречают отпор России в течение нескольких недель, говорится в статье.

FT ранее писала, что Великобритания отправляла Украине устаревшую технику и обмундирование, которые подлежали утилизации или замене.