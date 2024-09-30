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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Крупные увольнения в Минобороны Украины

10:06 1584

Министр обороны Украины Рустем Умеров отправил в отставку трех своих заместителей и госсекретаря ведомства.

«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)», - говорится в заявлении министра.

«О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно», - добавил Умеров.

Он подчеркнул, что кадровые изменения проводятся потому, что «все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы».

Еще одно важное изменение - у Главного управления разведки забрали предприятие «Спецтехноэкспорт», которое перевели в прямое подчинение Минобороны.

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