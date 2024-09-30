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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

НАТО предоставила Украине выбор

10:14 1382

Уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может быть принята в альянс не целиком, а только с подконтрольными территориями.

«Если мы говорим, что единственный способ для Украины стать членом - это прекращение войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда мы даем президенту (России Владимиру) Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну», - заявил Столтенберг в интервью украинским СМИ.

По его словам, членство части территорий «может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто какое-то соглашение, на этом это прекратится».

Генсек уточнил, что «Украина сама будет решать, что приемлемо». Также этот вопрос должны будут согласовать между собой страны Альянса.

Если по итогам войны появятся договоренности «о новом порядке, то, конечно, надо сделать так, чтобы война на этом действительно прекратилась». По мнению Столтенберга, «членство в НАТО может стать способом обеспечения прочного мира для Украины, и что война действительно на этом прекратится».

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