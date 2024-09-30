Коррупционерам не спастись от Генпрокуратуры Азербайджана

Об этом говорится в статье генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в газете «Азербайджан».

С начала 2024 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре провели 36 операций, с поличным пойманы 29 человек.

По словам главы надзорного ведомства, за отчетный период в суды для рассмотрения были направлены уголовные дела в отношении 143 лиц. Материальный ущерб по 108 уголовным делам составил 102 млн 400 тыс. манатов.

На стадии предварительного следствия обеспечено возмещение 25 млн 545 тыс. манатов, а также наложен арест на имущество стоимостью 20 млн 760 тыс. манатов. В целом возмещение ущерба составило 46 млн 305 тыс. манатов.

Кроме того, по делам, производство по которым было прекращено, лицами, освобожденными от уголовной ответственности, возмещен материальный ущерб в размере 16 млн 629 тыс. манатов, а также в государственный бюджет дополнительно выплачено 2 млн 68 тыс. манатов.