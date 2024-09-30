Украина движется к тому, что может стать самым мрачным моментом войны на данный момент. Она «проигрывает на поле боя на востоке страны, российские войска неустанно продвигаются вперед, хотя и с огромными потерями в людях и технике». Так оценивает ситуацию на Financial Times в своем обзорном материале.

Вернувшись домой с переговоров в США, президент Владимир Зеленский должен иметь дело с российским наступлением, изнуренным двумя с половиной годами войны обществом и угрозой дефицита энергии зимой.

На командном пункте недалеко от города Покровск военные сетуют на нерешительность Вашингтона по поводу того, может ли Киев использовать западные ракеты для поражения целей на территории России, пишет газета. Российская армия наступает в направлении Покровска, который находится в Донецкой области.

Если бы можно было сражаться «обеими руками, а не с одной рукой, связанной за спиной», то ВСУ могли бы иметь шанс против более мощной российской армии, пожаловался оператор ударного беспилотника.

«Довольно трудно представить, что мы сможем отбросить врага обратно к границам 1991 года», — сказал один из военных изданию.

По оценке Financial Times, когда-то воодушевленные надеждами на освобождение своих земель солдаты теперь хотят переговоров с Россией, чтобы положить конец войне. перспективы «вечной войны».

«Я сейчас за переговоры», — сказал один из собеседников газеты. Он боится, что его сын, также солдат, может провести большую часть своей жизни в боях, а его внук может унаследовать бесконечный конфликт.

«Если США перекроют кран, нам конец», — сказал изданию еще один офицер.

Украина изо всех сил пытается восстановить свои поредевшие ряды мотивированными и хорошо обученными солдатами, в то время как произвольная система военной мобилизации вызывает реальную социальную напряженность, констатирует Financial Times. Украине также грозит отключения электроэнергии (а потенциально — и отопления) зимой.

«Общество истощено», — сказал глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В то же время Зеленский подвергается растущему давлению со стороны западных партнеров, требующих найти путь к урегулированию путем переговоров, даже если есть скептицизм относительно готовности России вступить в переговоры в ближайшее время и опасения, что позиции Украины слишком слабы, чтобы обеспечить честную сделку прямо сейчас, пишет Financial Times.

«Большинство игроков хотят здесь деэскалации», — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.