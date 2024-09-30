COP29 – 5 предложений для обсуждения

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре под председательством Азербайджана. Этот факт является показателем мирового признания богатого опыта нашей страны в организации престижных международных мероприятий. Я верю, что COP29 войдет в историю с точки зрения обсуждения и решения важных глобальных проблем для будущего планеты.

Почти повсеместно признано, что количество отходов, сбрасываемых в окружающую среду, огромно, а ущерб, наносимый окружающей среде, достигает опасного уровня. Но признания проблемы всеми недостаточно для ее решения.

Также широко признано, что решение текущих экологических проблем требует огромных инвестиций. Но правда в том, что невозможно решить экологические проблемы только с помощью инвестиционных инструментов. В связи с этим требуется новый подход к ряду вопросов. COP29, которая пройдет в Баку, будет насыщена серьезными дискуссиями и, я уверен, выдвинет новые подходы.

Мы считаем, что будет полезно поделиться некоторыми мнениями, учитывая, что они будут значимыми для обсуждения на COP29.

Прежде всего, решение экологических проблем и переход к зеленой экономике требует повышения, а не снижения роли государства в экономике. Иными словами, нынешняя модель экономического развития, основанная на либеральных ценностях, сталкивается с серьезными вызовами, которых раньше не наблюдалось. Конечно, еще слишком рано говорить о том, что либеральная модель экономического развития подошла к концу своего существования. Но существует серьезная потребность в альтернативных подходах.

При альтернативном подходе ожидается усиление роли государства. Поэтому необходимо формирование нового взгляда на конкуренцию в глобальной экономике. Потому что роль государства в конкуренции в глобальной экономике станет сильнее. Поэтому, чтобы не допустить того, чтобы сильные государства становились сильнее, а слабые государства становились слабее в глобальной экономике, Баку может проявить инициативу и выступить в роли принимающей стороны в проведении дискуссий в рамках COP29 с целью определения рамок роли государств в зеленой экономике и «зеленой конкуренции» в новых условиях, а также новых единых правил игры.

Во-вторых, да, государства пытаются оказывать большую поддержку внутри своих границ, чтобы стимулировать зеленую экономику и создавать новые зеленые рабочие места. Проблема в том, что в некоторых случаях правила международной торговли, мягко говоря, «не приветствуют» такую национальную поддержку. Эти правила международной торговли не могут быть иными, поскольку они являются продуктом либеральной модели экономического развития.

Эти идеи могут быть применимы не только к Всемирной торговой организации, но и к другим глобальным организациям (Международный валютный фонд, Всемирный банк). Сегодня кажется, что глобальные организации не в полной мере отвечают требованиям концепции зеленой экономики и представляется необходимым трансформировать эти организации или создать совершенно новые. И трансформация, и создание совершенно новых глобальных организаций должны осуществляться с учетом интересов развивающихся стран. В этой связи роль стран Движения неприсоединения может быть повышена и в рамках COP29 могут быть выдвинуты инициативы от их имени.

В-третьих, предметом обсуждения также является переход к зеленой экономике и влияние предлагаемой экологической политики на экономический рост. По крайней мере, в начальный период можно предположить, что этот эффект будет более отрицательным. Таким образом, трудный выбор между обеспечением перехода к зеленой экономике и вызванным этим снижением экономического роста требует серьезного обсуждения. Также может обсуждаться вопрос о компенсации развитыми странами ущерба, который понесли развивающиеся страны в результате снижения темпов экономического роста.