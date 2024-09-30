Байден может порадовать Украину перед уходом

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 г. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Когда именно это может произойти и о каких изменениях идет речь, собеседник издания не уточнил.

FT отметила, что перед завершением срока последней поездкой Байдена в Европу в качестве президента США может стать заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн») 12 октября, на котором американский лидер будет председательствовать.