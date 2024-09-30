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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Байден может порадовать Украину перед уходом

10:40 1049

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 г. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Когда именно это может произойти и о каких изменениях идет речь, собеседник издания не уточнил.

FT отметила, что перед завершением срока последней поездкой Байдена в Европу в качестве президента США может стать заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат «Рамштайн») 12 октября, на котором американский лидер будет председательствовать.

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