Россия изобличает «коварные планы» Запада

Спецслужбы нескольких стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии химического оружия с целью дискредитации Дамаска и Москвы в ООН. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

Как заявили в пресс-бюро, «по поступающим в СВР данным», «руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в войне в Украине», «уделяют особое внимание подрыву авторитета РФ в государствах глобального Юга».

«В ход идут любые подлости и все чаще - откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке. В числе этих мер - не раз использовавшиеся англосаксами на площадке ООН обвинения Сирии в якобы использовании с молчаливого согласия РФ химического оружия против населения районов, удерживаемых так называемой вооруженной оппозицией», - сказали в ведомстве.

«По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии, в провинции Идлиб.

Замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия», - говорится в заявлении.

В СВР добавили, что «для этого предполагается задействовать НПО «Белые каски», прославившуюся на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб». «Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию», - добавили в пресс-бюро.

По заявлению СВР, «план операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от города Идлиб», - информировали в пресс-бюро.

Впрочем, как подчеркнули в СВР РФ, «постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому гегемону и его союзникам перетянуть на свою сторону страны глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте».

«А вот их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят», - добавили в СВР.