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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Россия ударила по рынку в Херсоне: множество жертв

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11:27 375

Семь человек погибли на рынке в Херсоне в результате обстрела, сообщает прокуратура области.

«Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию», — заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По предварительным данным, пять человек погибли, еще трое ранены, сообщил Прокудин.

Областная прокуратура сообщает о семи погибших мирных жителях — трех женщинах и четверых мужчинах.

По данным следствия, около 9:00 российские военные нанесли удары «вероятно, со ствольной артиллерии по центру Херсона». «Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта», — сказано в сообщении прокуратуры Херсонской области.

Херсон был освобожден осенью 2022 года и с тех пор фактически находится на линии фронта, которой служит Днепр. На другом берегу находятся российские военные. Город и область регулярно подвергаются обстрелам.

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