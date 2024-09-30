Россия ударила по рынку в Херсоне: множество жертв

Семь человек погибли на рынке в Херсоне в результате обстрела, сообщает прокуратура области.

«Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию», — заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По предварительным данным, пять человек погибли, еще трое ранены, сообщил Прокудин.

Областная прокуратура сообщает о семи погибших мирных жителях — трех женщинах и четверых мужчинах.

По данным следствия, около 9:00 российские военные нанесли удары «вероятно, со ствольной артиллерии по центру Херсона». «Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта», — сказано в сообщении прокуратуры Херсонской области.

Херсон был освобожден осенью 2022 года и с тех пор фактически находится на линии фронта, которой служит Днепр. На другом берегу находятся российские военные. Город и область регулярно подвергаются обстрелам.